Fabrizio Moro, il nuovo EP è "La mia voce"

Il cantautore romano ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo EP “La mia voce”. Sarà suddiviso in due parti, la prima delle quali in uscita nella settimana sanremese e con il singolo “Sei tu”. La seconda alla release il prossimo ottobre

In attesa di vederlo esibirsi sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo, Fabrizio Moro ha raccontato, poche ore fa sui social, l’arrivo del suo nuovo EP . Il titolo scelto per il progetto è “ La mia voce ” e sarà suddiviso in due differenti parti. La prima – in uscita il 4 febbraio – conterrà ben sei brani inediti - tra cui il singolo “Sei Tu” che ascolteremo in gara – e la colonna sonora del suo film ”Ghiaccio”. La seconda in arrivo invece ad ottobre 2022. Ecco la tracklist del nuovo album e cosa racconta il cantautore romano sulla canzone che canterà in Liguria.

La tracklist di “La mia voce”

“La mia voce” è il titolo scelto dal cantautore Fabrizio Moro per il suo nuovo EP, diviso in due pubblicazioni, la prima delle quali arriverà proprio il prossimo venerdì 4 febbraio, mentre l’artista sarà in gara a Sanremo. Un titolo a suo modo esplicativo, segno della voglia di Moro di dimostrare ciò che ancora ha da dire, non solo in musica, ma anche con il suo primo film da regista “Ghiaccio”, cui il disco è grossomodo dedicato. Prodotto per Fattoria del Moro e distribuito da Warner Music Italy, “La mia voce” di Fabrizio Moro è già disponibile al pre-order e pre-save da giovedì 13 gennaio. L’artista ha scelto di presentarlo sui social, insieme alla cover ufficiale del progetto che lo vede in bianco e nero e in primo piano e alla sua tracklist.

Ecco la tracklist del primo EP di “La mia voce”, la cui versione in vinile contiene anche 2 speciali bonus track, “Pensieri di Zo”, brano scritto dal cantautore e poi donato a Fiorella Mannoia per il suo album “Combattente”, e “La mia felicità” scritta invece per Emma.

La tracklist del disco in uscita a febbraio:

La mia voce

Sei tu Le cose che hai da dire Continuare a cercare Oggi Era bello

“La mia voce” viene pubblicato a quasi due anni dall’album “Figli di nessuno” e del suo grande successo con i singoli “Figli di nessuno (Amianto)” feat. Anastasio, “Per me” e “Ho bisogno di credere”.