Fabrizio Moro, il nuovo singolo è "Voglio stare con te": il testo

“Voglio stare con te” è il nuovo singolo di Fabrizio Moro (FOTO) , uno dei due inediti presenti nell’album “Canzoni D’Amore Nascoste”, progetto pubblicato il 20 novembre. Una ballad romantica che mette nuovamente in risalto le capacità vocali di Fabrizio Moro. Un brano che parte con intimità per esplodere nel finale. “Voglio stare con te” è una delle tracce scelte per il concept album proposto dal cantautore che ha scelto raccogliere tutte le canzoni più sentimentali del suo repertorio, “nascoste” cioè poco conosciute al grande pubblico ma che meritano una nuova attenzione. A Sky Tg24 Fabrizio Moro ha parlato del brano: “Voglio stare con te è un brano che era chiuso nel cassetto già da qualche mese, tra i migliori della nuova produzione. E ho voluto inserire anche questo brano per arricchire la raccolta e dare un regalo in più ai ragazzi che andranno ad ascoltare questa nuova opera”.