Fabrizio Moro annuncia il suo primo film

Il cantautore annuncia a sorpresa il suo prossimo progetto. Insieme ad Alessio De Leonardis si occuperà della stesura e della regia di un film

In attesa dell’uscita di “Canzoni d’amore nascoste”, raccolta di canzoni edite in passato ma che non hanno avuto i riflettori puntati su di esse, Fabrizio Moro (FOTO) ha annunciato a sorpresa la stesura e la regia del suo primo film. Il cantautore ha scelto i social per condividere con i suoi fan la splendida notizia. Dopo aver raccontato che negli ultimi giorni di silenzio ci sono stati episodi amari, belli e decisivi per la sua vita e la sua carriera, Fabrizio Moro ha spiegato la nascita del suo primo film che rappresenta un “sogno che si realizza”. Decisivo l’intervento del regista Alessio De Leonardis che ha raccolto le prime righe di una storia scritta dalla voce di “Non mi avete fatto niente” e “Ho bisogno di credere”.

Il messaggio sui social per annunciare il primo film approfondimento 5 curiosità su Fabrizio Moro Nel post sui social Fabrizio Moro scrive: “Queste nuove pagine della vita dovranno essere scritte, ma questa volta ho scelto di non scriverle solo attraverso la musica. Queste nuove pagine della mia vita le scriverò, anzi le dirigerò, dietro a una macchina da presa”. Il cantautore ricorda poi come spesso abbia raccontato la sua passione per il cinema e il suo desiderio di dirigere un film. Così nasce il desiderio di dare vita a qualcosa: “Qualche anno fa ho iniziato a scrivere una storia, quella di un pugile, di un combattente… poi è rimasta lì, all’inizio, incompiuta”. Alessio De Leonardis ha continuato questa storia, continua Fabrizio Moro, spiegando di essere unito dalle stesse origini e dalle stesse idee del regista “ma soprattutto spinti dalla necessità di raccontare a tutti attraverso una pellicola la nostra visione della vita, dell’amicizia e dell’amore”. Travolgente l’entusiasmo del cantautore che nel messaggio invita tutti al cinema per il 2021 quando uscirà il film. “La pressione è tanta, l’ansia pure, ma questo tratto di vita oggi, ha a che fare con la felicità…e non è poco”, conclude Fabrizio Moro.