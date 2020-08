Fabrizio Moro, a ottobre esce la raccolta "Canzoni d'amore nascoste"

Il cantautore romano ha annunciato il suo prossimo progetto discografico in arrivo ad ottobre. Una raccolta di brani d’amore in rappresentanza di quell’attimo che manca per rendere la storia d’amore perfetta

Durante un’intervista a Radio Italia, Fabrizio Moro (FOTO) ha svelato i suoi progetti per il futuro e annunciato l’uscita di un nuovo album. Non si tratta di un disco di inediti, ma di una raccolta di canzoni d’amore già pubblicate in passato ma non valorizzate come meritano. Il cantautore ha spiegato che sono già state edite in passato ma non hanno avuto i riflettori puntati su di esse: le ho prese dal cassetto, riprodotte e ricantate. Ci sono brani anche molto vecchi, di 15 anni fa, a cui voglio dare una nuova scena. La raccolta si intitolerà “Canzoni D’Amore Nascoste”. L’uscita è attesa per il mese di ottobre ma non si conoscono ancora i brani che daranno vita al nuovo progetto. Per farlo bisognerà aspettare almeno la fine dell’estate. Intanto i fan hanno già iniziato a creare un’ipotetica tracklist di “Canzoni D’Amore Nascoste”.

A fine 2019 si è concluso il "Figli di nessuno tour", una lunga serie di date dove Fabrizio Moro ha portato sul palco i brani del suo ultimo lavoro discografico e i più grandi successi in carriera. In attesa dell'uscita di "Canzoni D'Amore Nascoste", il cantautore sta trascorrendo l'estate in Sardegna come si evince dalle foto pubblicate su Instagram ma ha anche partecipato a Battiti Live per la gioia dei fan. Durante la quarantena Fabrizio Moro ha spesso pubblicato nuovi contenuti e in particolare nuove versioni di alcuni dei suoi brani più amati. Tra questi anche "Il senso di ogni cosa", trasformato in chiave moderna e che sottolinea l'importanza della semplicità delle piccole cose e la loro bellezza. Un vero e proprio inno all'amore che Fabrizio Moro ha spiegato con alcune parole pubblicate sui social: "Come vi ho raccontato nei giorni scorsi ho ripreso cose del passato: foto, ricordi… e anche musica. C'è una canzone a cui tengo molto, che ho voluto produrre nuovamente insieme a Diego Calvetti, risuonare e ricantare: 'Il senso di ogni cosa'."