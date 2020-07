Da Irama a Shade passando per Fabrizio Moro, Baby K e Fedez, scopriamo insieme gli artisti che saliranno sul palco dell’evento musicale

Si sta per alzare il sipario sulla diciottesima edizione di Radionorba Vodafone Battiti Live , alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che avranno il compito di portare una ventata di allegria e musica al pubblico italiano.

Per questo 2020 il palco dell’evento sarà allestito presso lo spettacolare Castello Aragonese di Otranto che avrà il compito di fare da scenografia alle esibizioni. Tuttavia, il Radionorba Vodafone Battiti Live presenterà comunque la sua identità itinerante, infatti ben quindici esibizioni si svolgeranno in altre location straordinarie, ovvero: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha comportato la cancellazione o il rinvio di numerosi eventi mediatici, tuttavia l’evento musicale che da anni tiene compagnia ai telespettatori del Bel paese si svolgerà proponendo un nuovo format che coniugherà la grande musica dei principali protagonisti della stagione più calda dell’anno con alcune delle bellezze del territorio famose in tutto il mondo.

Radionorba Vodafone Battiti Live: gli artisti

Ogni anno i principali protagonisti dell’estate italiana salgono sul palco dell’evento per esibirsi con i tormentoni della stagione, quest’anno non sarà da meno. Infatti, il Radionorba Vodafone Battiti Live potrà contare sulla partecipazione dei grandi nomi della musica del Bel paese, questi quelli annunciati sul sito ufficiale di Radionorba: Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie, Fedez, Shade, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini, Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Clementino, Francesco Renga, Nek, The Kolors, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy Ferreri e Gabri Ponte.

In aggiunta, troveremo anche Anna Tatangelo con Geolier, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Dotan, Gaia, Ana Mena, Fred De Palma, Aiello, Danti, Il Tre, Bugo, Anna, Mr. Rain, Cara, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Emma Muscat, Astol, Ernia e Random.