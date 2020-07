Secondo il bollettino di ieri , 19 luglio, in Italia si registrano 3 morti in 24 ore: è il minimo storico dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. Nessun decesso in Lombardia. In Usa altri 67.574 nuovi casi e 877 morti: stando ai dati della Johns Hopkins University, i decessi negli States hanno superato quota 140mila. Sul fronte politico, al Consiglio Ue si va avanti ad oltranza per trovare un accordo sul Recovery Fund.