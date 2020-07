3/15 ©LaPresse

L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio d'Amato, ha avvisato che se non verranno indossate le mascherine si può ipotizzare una nuova “stretta”. "Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna"

Raggi: "Chiuse piazze movida pe assembramenti"