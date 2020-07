Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 21 luglio

Il Consiglio europeo trova l' accordo sul Recovery Fund . In Italia il 20 luglio i nuovi contagi calano (+190), ma resta l'allerta per i focolai da Covid in tutto il Paese. A preoccupare sono gli ultimi scoppiati a Savona, a Cosenza e in Trentino. Nove regioni senza nuovi positivi: Marche, Puglia, Valle d'Aosta, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata, includendo nella lista anche la provincia autonoma di Bolzano. Le vittime in 24 ore sono state invece 13, di cui otto in Lombardia , per un numero complessivo di 35.058 decessi ( IL BOLLETTINO LE MAPPE ). Si guarda ai prossimi mesi: il viceministro Sileri in vista della ripresa della scuola segnala tra le priorità l'inserimento della figura del medico scolastico.