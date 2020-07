Scuola, ministro Azzolina punta su banchi monoposto con le rotelle

Nei prossimi giorni il commissario Arcuri dovrebbe dare i dettagli della gara per l'acquisto dei nuovi arredi scolastici. Il ministro dell’Istruzione: “Al momento la soluzione che garantisce il maggior distanziamento”. FdI: costano 300 euro e sono scomodi per la didattica. Il senatore Richetti (Azione) ha presentato un’interrogazione parlamentare: “Perché sono così cari?”

Una delle novità annunciate dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per il futuro delle scuole italiane è quella dei banchi monoposto (LO SPECIALE SCUOLA). Si tratta di sedute con rotelle, “al momento la soluzione che garantisce il maggior distanziamento”, necessario per rispettare le norme anti-contagio per prevenire una nuova ondata del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Secondo il ministro, “in futuro permetteranno invece l’avvicinamento per avere un’innovazione didattica che permette agli studenti di lavorare in gruppo”. Del dossier si sta occupando direttamente il commissario Domenico Arcuri e a breve (forse a metà settimana) dovrebbe partire la gara per l'acquisto dei nuovi arredi scolastici. Ma intanto c’è chi è scettico, soprattutto sui costi (si parla di 300 euro a banco). E in Parlamento è stata chiesta un’interrogazione sulla vicenda (LE FOTO DEGLI ESAMI DI MATURITÀ CON IL DISTANZIAMENTO).

Azzolina: gara su mono banchi partirà molto presto leggi anche Milano, Azzolina: "Temperatura va misurata a casa, responsabilità" Il ministro dell’Istruzione negli ultimi giorni ha ribadito più volte che sui banchi multi-funzione "stiamo lavorando con il commissario straordinario Arcuri. Il bando per il loro acquisto è pronto, la gara partirà molto, molto presto". Sul numero necessario, Azzolina ha detto che “stiamo facendo le rilevazioni, le abbiamo fatte prima con l'ufficio scolastico regionale. E adesso anche con i dirigenti scolastici. Stiamo distinguendo per la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado". “I nuovi banchi serviranno a costruire una scuola innovativa", spiega ancora la titolare del dicastero di viale Trastevere. La novità dovrebbe essere pronta per settembre “con l'obiettivo di massimizzare gli spazi ed evitare lo sdoppiamento delle classi”.

Cosa succede ora? leggi anche Scuola, sindacati critici sul rientro. Azzolina: riapre a settembre Nei prossimi giorni il commissario Arcuri dovrebbe rendere pubblici i dettagli del bando sui banchi monoposto. Si stima che potrebbero servirne tre milioni e il costo previsto si aggirerebbe intorno ai 300 euro ciascuno.