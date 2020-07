9/10 ©Ansa

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di "giornata storica per l'Ue", che per la prima volta mette in comune il suo debito per rafforzarsi e reagire alla crisi seminata dal Covid-19. Un "buon segnale" per Angela Merkel, mentre per il commissario Paolo Gentiloni il Next Generation Eu "è la più importante decisione economica dall'introduzione dell'euro"