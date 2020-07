Coronavirus Spagna, allerta a Barcellona: limitati accessi a spiagge

1/16 ©Ansa

In Europa l'osservato speciale per il coronavirus rimane la Spagna. Nonostante gli ultimi dati dei contagi a livello nazionale siano leggermente in calo, resta alta la tensione in Catalogna, la regione con il quadro più preoccupante. Nel tentativo di limitare il diffondersi della nuova ondata di Covid-19, Barcellona ha deciso di ridurre del 15% l'accesso alle spiagge

