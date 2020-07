Coronavirus Europa, preoccupano nuovi focolai in Spagna e Francia

La Spagna, solo nell'ultima settimana, ha registrato 5.695 casi di Covid-19. A Barcellona le autorità regionali hanno dovuto raccomandare ai residenti di non uscire di casa tranne per emergenze. In Francia il ministro della Salute ha riferito che ci sono tra i 400 e i 500 focolai attivi, ma ha assicurato che il Paese “è lontano da una seconda ondata”. Nel Regno Unito, il focolaio di Leicester, è stato superato da Blackburn. In Italia resta l'allerta per i focolai scoppiati a Savona, a Cosenza e in Trentino