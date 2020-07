Non solo assembramenti. La movida a Roma fa paura anche per un altro motivo. A Trastevere, bande di ragazzi travestiti come in Arancia Meccanica si aggirano nella notte sputando su maniglie e citofoni delle abitazioni del quartiere. “Questi ragazzi sono energumeni, non riusciamo a fermarli. Le abbiamo provate tutte, con denunce a ripetizione. Sono terrorizzata, barricata in casa”, racconta al Corriere della Sera Fiorenza Cipollone, costumista che vive a Trastevere. Tra i residenti del quartiere, infatti, è alto il timore di contagiarsi e contrarre il Covid per via di queste azioni.