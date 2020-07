Coronavirus Roma: polizia chiude piazze della movida per assembramenti

Gli agenti della polizia locale di Roma venerdì e sabato sera hanno chiuso alcune tra le principali piazze della movida ( FOTO ) nelle zone di Trastevere, San Lorenzo e Rione Monti, per contrastare assembramenti e comportamenti scorretti che impedivano l'osservanza delle disposizioni contro la diffusione del Coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA ).

Gli interventi della polizia

Coronavirus, Roma: troppi assembramenti: chiusure in piazze movida

Nei luoghi maggiormente interessati, riferisce la polizia locale in una nota, come la Scalea del Tamburino, nel cuore di Trastevere, i presidi dei vigili sono proseguiti fino all'alba, consentendo di limitare la formazione di affollamenti e di impedire condotte illecite. Nel corso di tutto il weekend la polizia della Capitale è stata impegnata in circa 1700 verifiche nelle zone della movida, per contrastare i comportamenti molesti, pericolosi per la salute pubblica e le condotte scorrette alla guida. I controlli sono stati estesi fino ad Ostia.