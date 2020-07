Coronavirus, in Lombardia 56 nuovi contagi e otto decessi

Un ricoverato in meno rispetto a ieri nei reparti di terapia intensiva, 21 in totale, tre in più negli altri reparti. Si registrano nuovi contagiati nella provincia di Milano, di cui nove a Milano città

Sono 56 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui a 12 seguito di test sierologici e 11 'debolmente positivi', a fronte di 4.288 tamponi effettuati. Lo riporta la regione diffondendo i dati di oggi relativi all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA).

Otto decessi

I decessi sono otto per un totale complessivo di 16.796 morti in regione dall'inizio della pandemia. C'è un ricoverato in meno nei reparti di terapia intensiva, 21 in totale, tre in più negli altri reparti, 151 in totale. Ci sono 11 nuovi contagiati nella provincia di Milano, di cui 9 a Milano città, 22 a Bergamo e 5 a Brescia. Non ci sono nuovi contagiati a Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio.