Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:39 - In Lombardia nessun morto: non succedeva dal 22 febbraio



Ieri non si è registrato nessun morto per Coronavirus in Lombardia: non succedeva dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, Giovanna Carminati, prima vittima lombarda di 77 anni. Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati ieri, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'. Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 148 quelli negli altri reparti. Fra i nuovi positivi, sette sono stati registrati a Bergamo così come a Milano (di cui quattro in città), sei a Brescia. Nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.