Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 56 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui a 12 seguito di test sierologici e 11 'debolmente positivi', con 4.288 tamponi effettuati. I decessi sono otto per un totale complessivo di 16.796 morti in regione dall'inizio della pandemia. C'è un ricoverato in meno nei reparti di terapia intensiva: (21 in totale). Ci sono 11 nuovi contagiati nella provincia di Milano, di cui nove a Milano città, 22 a Bergamo e cinque a Brescia. Non ci sono nuovi contagiati a Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio.