Coronavirus, in Lombardia 34 nuovi casi e un decesso

Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 21, così come quello dei pazienti in cura negli altri reparti, 151. A Milano 9 nuovi contagi, 7 a Brescia, 6 a Bergamo

Con 5.973 tamponi eseguiti, sono stati 34 i nuovi positivi al Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Di questi, 13 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre 15 sono risultati “debolmente positivi”. Un solo decesso registrato nell’ultimo giorno, che porta il totale delle vittime da inizio emergenza a 16.797. Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 21, così come quello dei pazienti in cura negli altri reparti, 151. È quanto rende noto la Regione. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

A Milano sono 9 i casi di Covid19 rilevati oggi, di cui 3 in città. Sette nuovi contagi invece a Brescia, sei a Bergamo, tre a Sondrio. Nessun nuovo positivo a Como e Lecco.