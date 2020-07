Aiuti Ue, tutti i nodi del Recovery Fund

È vero che a questa cassa contribuiscono di più le maggiori economie (tra cui l’Italia) ma è anche vero che noi potremmo risultare tra coloro che riceveranno più soldi di quanti ne verseremo. C’è da dire che per racimolare le centinaia di miliardi di cui si parla, l’Europa dovrà comunque emettere titoli del debito, che finirà per gravare sulle finanze di tutti gli Stati (anche quelli coi conti a posto) ma resta cruciale la questione del bilancio.

Sconti sul budget

Legato al budget europeo, un altro tema caldo, quello degli sconti, in inglese “rebate”. Si tratta di rimborsi fiscali di cui godono quei Paesi che usufruiscono in misura ridotta di determinati fondi. Nati negli Anni 80 su richiesta del Regno Unito, che usava poche le risorse per l’agricoltura, nel tempo si sono estesi e il club dei rigoristi ne vorrebbe più.

Governance

Un altro scoglio riguarda la governance, ovvero le regole su come controllare la distribuzione dei fondi. Che sia la Commissione o il Consiglio Europeo a dirigere le operazioni non è una questione meramente politica, vista la composizione delle due istituzioni. Ma c’è di più, perché i Paesi Bassi chiedono non solo che le risorse siano elargite a patto di realizzare le riforme ma anche che le decisioni siano prese a all’unanimità (non a maggioranza come vuole l’Italia), per cui basterebbe un solo veto per chiudere il rubinetto.

Stato di diritto

Infine, c’è la questione delle condizionalità legate allo Stato di diritto, cioè si vorrebbe che i soldi vadano solo a chi rispetta leggi e valori europei. Nel mirino soprattutto Ungheria e Polonia, che hanno diversi conteziosi aperti con Bruxelles.