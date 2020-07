Consiglio Ue, terzo giorno di lavori. Conte: “Frugali ricattano l’Ue”

Ancora nessun accordo sul Recovery Fund e il Bilancio Ue 2021-2027. Fonti riferiscono che sugli aiuti post Coronavirus i leader sembra si stiano avvicinando a una cifra di compromesso, ma senza scendere sotto i 400 miliardi di euro, mentre Paesi frugali e Finlandia vorrebbero tagliare di più. Si valuta un “super freno” per venire incontro all’Olanda. Il presidente del Consiglio italiano: : No al veto di un singolo Stato sui fondi agli altri Paesi

Terzo giorno per il Consiglio europeo, chiamato a decidere sul Recovery Fund (COS'È) e il Bilancio Ue 2021-2027. Dopo l’ennesima fumata nera sugli aiuti post pandemia di Coronavirus, e in attesa della nuova proposta di Charles Michel, fonti diplomatiche europee hanno detto che i leader Ue sembra si stiano avvicinando a una cifra di compromesso sulla dotazione dei sussidi, tentando di non scendere sotto i 400 miliardi di euro. Un proposito che si scontra con la determinazione dei Paesi frugali (Olanda, Svezia, Austria, Danimarca) e della Finlandia a tagliare il più possibile. Intanto il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, in vista dell’ennesima giornata di duri negoziati, traccia la sua linea rossa: no al veto di un singolo Stato sui fondi agli altri Paesi. E attacca: "L'Europa è sotto ricatto dei Paesi frugali".

Ipotesi 420 miliardi sussidi e 330 prestiti approfondimento Recovery Fund: significato, cos'è e come funziona Per quanto riguarda le cifre, secondo fonti italiane in serata è emersa l'ipotesi che il punto di caduta possa essere quello di 420 miliardi di sovvenzioni e 330 di prestiti. Non scendere al di sotto di una certa soglia sarà necessario anche per ottenere l'ok di Italia e Spagna a inserire il “super freno di emergenza” sulla governance dell'attuazione dei piani nazionali di riforma. Nella notte si è svolta una nuova riunione del presidente Michel con i leader dei frugali, la premier finlandese, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. In particolare, Merkel ha fatto muro, con il sostegno di altri leader, alle richieste insistenti dei Frugali per tagli ancora più ampi.

La questione del veto approfondimento Recovery Fund, chi sono i "Paesi frugali" e cosa chiedono Per quanto riguarda l’Italia, Conte è fermo sul no al veto di un singolo Stato, ma il timore è che in difesa di quel veto il premier olandese Mark Rutte sia disposto a far saltare l'accordo. Il presidente del Consiglio, a notte fonda, ribadisce di non essere disposto a cedere e dichiara di essere stato "anche più intransigente della Commissione" nel difendere il suo ruolo nel verificare l'attuazione, da parte degli Stati, dei piani di riforma che daranno accesso ai miliardi del Recovery fund. Sul piano giuridico, come sostiene Conte nei colloqui con i colleghi, se anche passasse la scelta di consentire ai singoli Stati un potere di veto, sarebbe poi appellabile perché in violazione dei trattati, davanti alla Corte di giustizia europea.