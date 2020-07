Consiglio Ue, Recovery Fund: dopo lo stallo ricominciano i lavori

Ripartono oggi, 18 luglio, i lavori della plenaria nel secondo giorno del vertice europeo sul Recovery Fund ( COS'È ) e il Bilancio Ue 2021-2027. Dopo la fumata nera di ieri non è arrivata alcuna nuova proposta nella notte, nonostante il fallimento delle discussioni tra i leader europei sugli aiuti ai Paesi Ue per superare la crisi generata dalla pandemia di Coronavirus ( CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Intanto, secondo fonti interne, proprio prima del rinnovo della seduta si è tenuta una riunione in formato ristretto, a cui partecipano Italia, Spagna, Francia, Germania e Olanda.

Colloqui dopo la prima seduta. Conte non cede

Da quanto si apprende, al termine del Consiglio Europeo di ieri c’è stato un colloquio di circa un'ora tra il premier Giuseppe Conte, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. La conversazione, al bar dell'hotel di Bruxelles che ospita i tre leader, si è svolta al termine della prima giornata di lavori del vertice Ue, che si è chiusa con un nulla di fatto in mancanza di accordo sul Recovery fund. Conte e Merkel sono stati raggiunti da Macron, che si è fermato a lungo a parlare con loro. Il premier italiano non cede: "Non si tratta di porre il veto, si tratta di trovare un accordo. Siamo disponibili a entrare nella logica di revisione di qualche dettaglio. Non siamo assolutamente disponibili ad accettare una soluzione di compromesso che alteri non solo l'equilibrio tra le istituzioni europee - questo per noi è una linea rossa - ma anche l'ambizione per quanto riguarda l'ammontare dell'intervento del Recovery e il bilanciamento e l'equilibrio interno tra sussidi e prestiti".