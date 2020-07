Consiglio Ue, al via il vertice sul Recovery Fund

A Bruxelles si cerca un’intesa sugli aiuti post-Coronavirus e sul Bilancio 2021-2027. Il numero uno del Consiglio Charles Michel: “Non si tratta solo di soldi ma di persone, del futuro dell'Europa”. Scettico il premier olandese Rutte, che invoca riforme in cambio dei finanziamenti: “Vedo poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo entro domenica”. Il presidente francese Macron: “È in gioco il nostro progetto europeo, sono fiducioso ma prudente”

Al via a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo il Bilancio 2021-2027 e l’obiettivo di trovare un accordo sul Recovery Fund e in generale sugli aiuti ai Paesi Ue per superare la crisi generata dalla pandemia di Coronavirus (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Uno dei nodi da sciogliere è la posizione dell’Olanda e dei suoi alleati “frugali” (Austria, Svezia e Danimarca): "Vedo poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo entro domenica", ha detto il premier olandese Mark Rutte arrivando al vertice. "È ancora possibile raggiungere un compromesso" ma "ci aspetta un duro lavoro", ha aggiunto, sottolineando la sua intenzione di "vedere le riforme" in cambio degli aiuti. Più ottimista il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: “Anche se" l'incontro di oggi "sarà difficile, sono convinto che con coraggio politico sia possibile raggiungere un accordo. Abbiamo lavorato duramente per preparare questo vertice: non si tratta solo di soldi ma di persone, del futuro dell'Europa, della nostra unità".