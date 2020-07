Il premier italiano punge il leader olandese: “La richiesta sull’unanimità sui piani di riforma dei singoli Paesi non è in linea con le regole europee”. Il bilaterale col presidente Francese si è svolto nell'hotel del quartiere Louise che ospita entrambi alla vigilia del Consiglio europeo straordinario sul Recovery fund

"E' fuori dalle regole" la pretesa di avere il veto sui piani di riforme dei singoli Paesi, come vorrebbe Mark Rutte, ha detto il premier Giuseppe Conte sfidando le resistenze del collega olandese al termine del bilaterale col presidente francese Emmanuel Macron, alla vigilia del Consiglio europeo straordinario su Recovery fund e Bilancio pluriennale. “Non è partita contabile”, ha proseguito il presidente del Consiglio, “la posta in gioco è l'Europa, non solo una pronta ripresa ma la leadership e la competitività dell'Unione europea nel mondo globale”.

Conte: "Sempre ottimista sul Recovery Fund" approfondimento Recovery Fund, chi sono i "Paesi frugali" e cosa chiedono 'Sono sempre ottimista'. Cosi' il premier Giuseppe Conte risponde, al termine dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, ai cronisti che gli chiedono se sia ottimista sull'esito del negoziato sul Recovery fund in Consiglio europeo. "Con Macron condividiamo la necessità che tutto sia finalizzato al più presto: è complicato, non l'ho voluto mai nascondere, perché ci sono diverse sensibilità", ha preseguito il premier. "Siamo in ventisette capi di Stato e di governo ma sicuramente con la Francia condividiamo la necessità di afferrare la dimensione politica delle misure che dobbiamo prendere - ha continuato Conte, "mon possiamo limitarla a una partita contabile, di dare avere: dobbiamo affermare bene il senso di una risposta europea forte, condivisa, tempestiva".

L'incontro con Macron? "È stato proficuo. C'è forte intesa" approfondimento Perché il Recovery fund rappresenta l’ultima chiamata per l’Italia L'incontro con Macron, ha fatto sapere Conte su Facebook, è stato "proficuo. C'è forte intesa per raggiungere con rapidità un accordo sulla risposta comune alla crisi del Covid-19. Una risposta ambiziosa, responsabile e solidale per ricostruire le nostre economie e rafforzare il progetto europeo". Secondo il premier italiano "non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo di una ripresa economica e sociale per tutti gli Stati membri. Soprattutto per quelli più colpiti e meno resilienti. È difficile chiudere: dipende dall'approccio, se sarà costruttivo e non perde di vista la dimensione politica, chiuderemo senz'altro. Se qualcuno ne facesse una partita contabile, immiserendola, sicuramente avremmo bisogno ancora di lavorare".