Il presidente del Consiglio all'ambasciata di Francia in occasione delle celebrazioni per il 14 luglio: “Lavoriamo intensamente, siamo in una fase cruciale del negoziato. Lavoreremo affinché il percorso” possa essere "finalizzato già nel prossimo Consiglio europeo". E aggiunge: “Di fronte a una sfida così dura abbiamo l'opportunità unica di reinventare il mondo da lasciare ai nostri figli”. Ma sul piano di aiuti post pandemia rimane il nodo dell’Olanda e dei Paesi “frugali”

"Lavoriamo affinché il Consiglio europeo si faccia trovare pronto all'appuntamento della storia, perché noi siamo consapevoli, Italia e Francia, che siamo dal lato giusto della storia". A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, intervenendo all'ambasciata di Francia in occasione delle celebrazioni per il 14 luglio, parla della trattativa sul Recovery Fund - il piano di aiuti europeo per far fronte alla crisi post pandemia di Coronavirus - in vista del Consiglio europeo del 17-18 luglio (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Conte: “Siamo in una fase cruciale del negoziato” leggi anche Recovery Fund, Lagarde: "Concordato dagli Stati Ue entro fine luglio" "Lavoriamo intensamente, siamo in una fase cruciale del negoziato - aggiunge Conte - e lavoreremo, insieme al presidente Macron e agli altri Stati membri affinché il percorso possa completarsi" e possa essere "finalizzato già nel prossimo Consiglio europeo". Una linea condivisa anche dal premier spagnolo Pedro Sanchez: "Faremo di tutto per chiudere l'accordo entro luglio”, sostiene prima di incontrare Angela Merkel, che però si mostra cauta: "Non so se ci riusciremo al prossimo summit".

Conte: "Italia e Francia sono chiamate a dare risposte europee” leggi anche Coronavirus, Conte a Madrid: “Risposta su Recovery fund entro luglio” Tra Italia e Francia, dice Conte, c'è un "forte spirito di amicizia che ci lega in questa crisi che ha colpito entrambi i Paesi, entrambi sono impegnati a dare nuova linfa e a far ripartire le nostre società". "Lo shock è stato forte - sottolinea il presidente del Consiglio - ma altrettanto forte è la volontà di superarlo e serve una risposta comune. Vogliamo riguadagnare gradualmente la normalità. Vogliamo migliorarla. Di fronte a una sfida così dura abbiamo l'opportunità unica di reinventare il mondo da lasciare ai nostri figli". "Italia e Francia - sottolinea - sono chiamate a dare risposte europee. Di un'Europa che non lasci indietro nessun membro della sua famiglia, sia responsabile, solidale, resiliente alle crisi, forte nel mondo, più verde, più digitale". E su questo, assicura, "c'è sintonia con quello che sta perseguendo il governo francese".