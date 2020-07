Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta

Conte: "No a compromessi sull'ammontare del Recovery Fund"



"Non si tratta di porre il veto, si tratta di trovare un accordo. L'italia è molto ambiziosa anche perché difende una proposta della Commissione. Siamo disponibili a entrare nella logica di revisione di qualche dettaglio. Non siamo assolutamente disponibili ad accettare una soluzione di compromesso che alteri non solo l'equilibrio tra le istituzioni europee - questo per noi e' una linea rossa - ma anche l'ambizione per quanto riguarda l'ammontare dell'intervento del Recovery e il bilanciamento e l'equilibrio interno tra sussidi e prestiti". Lo dice il premier Giuseppe Conte al termine della prima giornata di lavori del Consiglio europeo.