Coronavirus Usa, in Texas contagiati 85 bambini con meno di un anno

In Texas 85 neonati sotto i 12 mesi sono risultati positivi al coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE NEWS DA TUTTO IL MONDO ). Tutti i casi sono stari registrati nella zona rossa della contea di Nueces, dove si trova la città di Corpus Christi, sul Golfo del Messico. Nella stessa area decine sono i bambini che nelle ultime settimane sono rimasti contagiati.

Continua il record di nuovi casi nel Paese

approfondimento

Coronavirus mondo: superati i 14 milioni di casi e i 600mila decessi

Nel Paese, intanto, è stato segnato l’ennesimo record di nuovi casi: 77.638 nell'ultima giornata, con il numero totale di contagi salito a 3,64 milioni e 139.266 decessi. Almeno 18 Stati sono considerati “zone rosse”: in Texas nelle ultime 24 ore si è registrato un record di 10.256 nuovi casi e 174 morti; in Florida è scattato il coprifuoco nell'intera contea di Fort Lauderdale e in California il governatore ha deciso che in 33 delle 58 contee dello Stato non riapriranno le scuole in autunno.