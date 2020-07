Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 19 luglio

Oms: record di nuovi casi nel mondo, quasi 260mila

Nuovo record di casi di coronavirus in un solo giorno: 259.848 secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità. Gli aumenti maggiori si sono registrati negli Usa, in Brasile, in India e in Sud Africa. Il numero di morti in 24 ore è stato di 7.360, il più alto dal 10 maggio scorso.