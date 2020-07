Covid-19, gli esperti escludono che lo smog possa trasportare il virus

Tuttavia, gli studi condotti indicano che i pazienti che sono stati esposti a lungo all’inquinamento corrono dei rischi maggiori di andare incontro a delle gravi conseguenze in caso di infezione da Sars-CoV-2

Sebbene possa aggravare i sintomi del Covid-19, lo smog non è un vettore in grado di “trasportare” il coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). È quanto hanno dichiarato i massimi esperti internazionali che hanno partecipato al Webinair “Air Pollution and Covid-19”, organizzato da Fondazione Internazionale Menarini nell’ambito del progetto RespiraMi.

L’impatto dello smog approfondimento Coronavirus, come spiegarlo ai bambini: raccomandazioni degli esperti Gli studi condotti finora indicano che gli agenti inquinanti non trasportano il coronavirus, ma possono svolgere un ruolo nel decorso dell’infezione. Infatti, per i pazienti che sono stati esposti a lungo allo smog le probabilità di andare incontro a gravi conseguenze in caso di Covid-19, incluse patologie cardiovascolari, metaboliche e respiratorie, risultano maggiori. Sergio Harari, il direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, sottolinea che il coronavirus si trasmette principalmente attraverso le goccioline del respiro. “Il contagio da superfici infette è più raro, mentre alcune indicazioni suggeriscono che il virus possa rimanere infettivo nell’aerosol di un ambiente chiuso”, prosegue l’esperto. “Invece, l’ipotesi che il particolato atmosferico possa trasportare il virus e quindi contribuire a diffonderlo per via aerea non sembra plausibile: il particolato può veicolare particelle biologiche come batteri, spore, pollini e anche virus, ma appare improbabile che i coronavirus possano mantenere intatte caratteristiche e proprietà infettive dopo un permanenza più o meno prolungata all’esterno, perché temperatura, essicamento e raggi UV danneggiano l’involucro del virus e quindi la sua capacità di infettare. Perciò un legame tra le fluttuazioni giornaliere del particolato e l’incidenza dei contagi non è ad oggi né confermata né plausibile”, conclude Harari.