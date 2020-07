Gigi D'Alessio, fuori Como Suena El Corazon con Clementino

La battaglia per il titolo di tormentone dell'estate 2020 è sempre più accesa, scendono in campo anche Gigi D'Alessio e Clementino con la cover del celebre brano Como Suena El Corazon

Gigi D'Alessio e Clementino: fuori il duetto

È il 2000 quando Gigi D’Alessio pubblica Come suena el corazon come secondo estratto dal disco Quando la mia vita cambierà, trainato dal successo straordinario del brano Non dirgli mai, presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della cinquantesima edizione del Festival di Sanremo.

A distanza di vent’anni dall’uscita del singolo, Gigi D’Alessio ha deciso di dare nuova linfa vitale al brano coinvolgendo Clementino per quello che si preannuncia essere uno dei tormentoni dell’estate.

La canzone mescola alla perfezione gli stili differenti dei due artisti creando un mix assolutamente coinvolgente.