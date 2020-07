Paola Iezzi, annunciato il nuovo singolo in arrivo il 6 luglio

La regina dell'estate sta per tornare: la voce di Lovenight ha annunciato l'uscita del nuovo singolo

Dal successo con sua sorella Chiara all’affermazione come solista, Paola Iezzi è una delle artiste più poliedriche, originali e camaleontiche del panorama discografico italiano.

Paola Iezzi: nuova musica fuori a breve

La cantante ha appena annunciato l’uscita del nuovo singolo, in arrivo il 6 luglio. Nel corso degli anni Paola Iezzi ha abituato il pubblico a continue evoluzioni: se l’inizio della sua carriera è stato segnato da brani pop che hanno fatto la storia del Bel paese, successivamente la sua musica è andata incontro a sonorità più ricercate, con arrangiamenti originali e curati nei minimi dettagli.

Ora, Paola Iezzi è pronta per riprendersi il titolo di regina dell’estate. Infatti, poche ore fa la cantante ha annunciato l’uscita del nuovo singolo tramite un post sul suo profilo Instagram, che vanta oltre 80.000 follower. Questo il messaggio scritto nella didascalia: “Buongiorno, solo per dirvi che manca poco”.

Come dimostrato in passato, quando la voce di Ridi scende in campo, il tormentone è assicurato.