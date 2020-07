Katy Perry, svelata la cover del nuovo album

Si sta per alzare il sipario sulla nuova era discografica della voce di Part of Me

L’attesa è terminata. Dopo il grande comeback discografico di Lady Gaga con l’album Chromatica, un’altra stella della musica mondiale è pronta per portare una ventata di pop nelle classifiche internazionali, stiamo ovviamente parlando della voce di Teenage Dream che ha appena rivelato la cover del nuovo album.

Katy Perry: ecco la cover di Smile approfondimento Katy Perry, nel nuovo album una canzone per la figlia Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe, si prepara a tornare in vetta alle chart di tutto il mondo, Smile è il titolo del nuovo disco che arriverà sul mercato il 14 agosto 2020. Poche ore fa la popstar ha lanciato un gioco online per scoprire la cover dell’album, subito apprezzata dai fan desiderosi di ascoltare il progetto.

Katy Perry: la nuova era discografica approfondimento Katy Perry, esibizione con una tecnologia mai vista prima. VIDEO La nuova era discografica di Katy Perry è stata aperta dal singolo Never Really Over che ha conquistato pubblico e critica tanto da ottenere un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie. Successivament,e la cantante ha distribuito Harleys in Hawaii e la ballad Daisies, presentata sul piccolo schermo con un’esibizione realizzata mediante una tecnologia mai vista prima in TV. Ora, Katy Perry si prepara a lanciare un altro singolo, ovvero il brano che ha dato il titolo all’album e che verrà reso disponibile nelle prossime ore parallelamente alla possibilità di preordinare il disco.