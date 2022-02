Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2022

Tutti i brani in gara a Sanremo 2022 e il messaggio racchiuso nelle canzoni che i 25 Big presenteranno dal palco dell’Ariston al pubblico presente in sala e ai telespettatori collegati da casa

Inizierà la sera di martedì 1 febbraio 2022, la 72esima edizione del Festival di Sanremo, la terza che vede nel ruolo di Direttore Artistico e conduttore Amadeus, che sarà accompagnato nelle cinque diverse serate della kermesse da Fiorello e da cinque co-conduttrici showgirl e attrici.

Due serate, quelle di martedì e mercoledì, durante le quali i 25 Big in gara si alterneranno sul palco dell’Ariston per presentare per la prima volta i loro brani, con la novità che per questa annata (come già era successo con Claudio Baglioni nel Sanremo 2019) il gruppo completo degli artisti include anche i 3 vincitori del circuito Sanremo Giovani. Le sorprese e i colpi di scena saranno diversi e, nonostante i rigidi protocolli di sicurezza, il conduttore e lo staff della Rai, promettono un Festival di assoluta ripartenza per un settore rimasto a lungo fermo e debilitato a causa della pandemia. Un nuovo inizio fatto di buona musica e tanto sano divertimento. Oltre che un Festival tutto da ballare (LO SPECIALE).