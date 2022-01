Sanremo 2022, Yuman con Ora e qui: il testo

Scopriamo le parole della canzone dell'artista romano, in gara al Festival dopo aver vinto, insieme a Tananai e Matteo Romano, Sanremo Giovani 2021

Anche Yuman in gara al Festival di Sanremo 2022. Il cantante romano, 26 anni, fa parte del terzetto di artisti usciti da Sanremo Giovani 2021 ed entrati di diritto tra i big. Yuman si esibirà sul palco dell'Ariston con il brano Ora e qui .

La canzone di Yuman racconta di un momento difficile, che viene però superato con il desiderio di vivere il momento, il “qui e ora”. “ Bisogna vivere qui e ora , non lasciarsi soffocare dal peso di ciò che è stato o dalla previsione di ciò che sarà - ha spiegato il cantante - Stare bene è vivere nello spazio delle possibilità che si presentano”. Per quanto riguarda Sanremo “è la tappa più importante che potessi immaginare oggi per me. E paradossalmente è un inizio, dentro e fuori. Mi troverò sul palco più ambito di Italia senza paura. Canterò tutte le mie emozioni senza riserva, perché sono fatto così. Sono semplicemente un sognatore”.

Ora e qui, il testo

approfondimento

Sanremo 2022, le nostre pagelle dopo i preascolti delle canzoni

Yuman

Ora e qui

di T. Di Giulio - Yuman - F. Cataldo

Ed. Leave - Roma

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosseun istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.