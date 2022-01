Sanremo 2022, Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia: testo

E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto lo so che per quello che vogliamo fare noi un per cento

Giovanni Truppi, chi è

approfondimento

Giovanni Truppi è un cantautore napoletano e musicista. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo album in studio “C'è un me dentro di me”, mentre tre anni dopo esce “Il mondo è come te lo metti in testa”. Il 23 gennaio 2015 esce il suo terzo album in studio, “Giovanni Truppi”. Nel 2019 pubblica l'album “Poesia e civiltà”, caratterizzato da arrangiamenti più pop rispetto ai precedenti lavori e dall'introduzione di sintetizzatori. Nel gennaio 2020 ha pubblicato l'EP 5, che contiene nuove interpretazioni di tre brani tratti dall'album precedente, e due inediti. L'album è frutto della collaborazione con gli artisti: Calcutta, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Brunori Sas. Nel 2021 ha pubblicato il libro L'avventura, per la casa editrice La Nave di Teseo, il diario di un viaggio fatto in camper ripercorrendo quasi la stessa Italia della "Lunga strada di sabbia" di Pier Paolo Pasolini. Il libro prende il titolo dal nuovo singolo, nato proprio al ritorno del lungo viaggio.