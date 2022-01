Sanremo 2022, Iva Zanicchi con Voglio amarti: il testo

Iva Zanicchi ama Sanremo, la prima manifestazione in cui si è confrontata con un grande pubblico nel corso della sua lunga carriera. Lo ha confermato nelle interviste delle ultime settimane nelle quali si è detta impaziente di riabbracciare il suo pubblico anticipando che questa sarà l'ultima volta in cui sarà alla kermesse ligure come artista in gara: in futuro tornerà con piacere a Sanremo ma in veste di ospite o in qualche altro ruolo, tutto da decidere.

Il testo di “Voglio amarti”

“Voglio amarti” è scritto da Emilio Di Stefano e musicato da Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli; Iva Zanicchi ha affermato che è un brano che ciascuno potrà dedicare all'amore della vita, alla persona che rappresenta il vero amore e in molti puntano sulla sua performance che sarà apprezzata sia dai fan storici che dal pubblico di spettatori più giovani.



Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.