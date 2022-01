Sanremo 2022, Gianni Morandi con Apri tutte le porte: il testo

Gianni Morandi torna per la settima volta in gara al Festival di Sanremo. “Apri tutte le porte” è scritta da Jovanotti ed è una canzone di speranza che invita tutti a vivere con curiosità e pensare sempre positivo. Ecco il testo

È sicuramente tra i più affezionati alla kermesse ligure, visto che questa è la sua nona volta sul palco dell’Ariston (sette da partecipante e due da conduttore). Gianni Morandi gareggerà tra i Big del Festival di Sanremo, dal prossimo martedì 1 a sabato 5 febbraio, accompagnato dal suo nuovo singolo “ Apri tutte le porte ”. Una canzone di speranza che risuona della voce inconfondibile di Morandi – tra gli interpreti più amati di sempre in Italia – e la penna di Jovanotti che, dopo la collaborazione estiva in “L’Allegria” (2021), torna a riempire di mille idee e associazioni anche il testo di “Apri tutte le porte”.

Nella serata di venerdì 4 febbraio, dedicata a cover e duetti di brani italiani e stranieri degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, Gianni Morandi si esibirà con Mousse T. in un medley ancora segreto. Un’esperienza interessante, quella di Morandi a Sanremo, che non solo spera di replicare l’ottimo piazzamento del 1987, quando vinse al fianco di Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con “Si può dare di più”, ma che è anche il primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album, del quale però non è stato rilasciato ancora nessun dettaglio ufficiale. Ecco il testo di “Apri tutte le porte”.

Il testo di “Apri tutte le porte”

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì



Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole



L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui



Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole



E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

Amore amore