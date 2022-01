Al Festival di Sanremo 2022 c'è anche Gianni Morandi, che sul palco dell'Ariston porta “Apri tutte le porte”, una canzone scritta per lui da Jovanotti. Morandi è in gara al Festival per la settima volta, ma la kermesse l'ha anche condotta due volte, nel 2011 e nel 2012. Ripercorriamo alcune tappe della carriera sanremese di Gianni Morandi