2/5 ©IPA/Fotogramma

La seconda serata del Festival vedrà come protagonista Lorena Cesarini, giovanissima attrice che ha debuttato nel 2014 con il film "Arance e martello" di Diego Bianchi: a darle la fama è però il suo ruolo in "Suburra" in cui è Isabel, la prostituta che fa innamorare il protagonista della serie

I nomi dei cantanti in gara