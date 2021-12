Sanremo 2022, da Elisa a Gianni Morandi: tutti i cantanti in gara

Il direttore artistico Amadeus ha svelato i nomi dei 22 "Big" che canteranno dal palco del Teatro Ariston per la 72esima edizione della kermesse. In gara icone della canzone italiana come Donatella Rettore, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi, e nuove leve, come Sangiovanni, Aka 7even e Blanco (in coppia con Mahmood)