Sanremo, il post di Gianni Morandi dopo il video con il brano in gara

Manca meno di un mese all’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo , nelle scorse ore Gianni Morandi è stato al centro dei media per la diffusione involontaria di un video contenente una parte della canzone Apri tutte le porte con cui gareggerà sul palco del Teatro Ariston . L’artista ha pubblicato un messaggio su Instagram dichiarandosi dispiaciuto per quanto accaduto.

Brano online sui social per errore, Morandi rimane in gara a Sanremo

Nella giornata di martedì 4 gennaio, Gianni Morandi ha involontariamente condiviso un filmato con un breve frammento del brano inedito.

In seguito all’accaduto, la Rai ha distribuito un comunicato con cui si è espressa in merito all’avvenimento: “In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara a Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa”.