Brano online sui social per errore, Morandi rimane in gara a Sanremo

Un video di backstage in cui si sentiva la canzone è finito sul profilo del cantante per sbaglio. A causare l'inconveniente, il tutore portato alla mano dal musicista, che non ha mai voluto far gestire la sua pagina a un social media manager. La decisione della Rai Condividi

Tutto è bene quel che finisce bene. Gianni Morandi può tirare un bel sospiro di sollievo, la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo non è messa in discussione. La pubblicazione sui social di un video backstage in cui si sentiva buona parte del brano Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti, è stata ritenuta un incidente in buona fede legato al problema alla mano che il cantante di Monghidoro si trascina da tempo. A far cliccare sul pulsante sbagliato Morandi è stato il suo tutore, ha deciso la direzione del Festival.

La nota della Rai vedi anche Gianni Morandi in studio per il brano di Sanremo. La clip di backstage "In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara a Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa", recita il comunicato diffuso dalla Rai. "L'impedimento al movimento della mano ha determinato l'errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente”. Restano quindi in gara la canzone e Morandi. "Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l'errore tecnico sopra menzionato”, sottolinea la Rai.