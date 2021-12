Gianni Morandi in studio per il brano di Sanremo. La clip di backstage

Il cantante bolognese ha registrato "Apri tutte le porte", canzone scritta da Jovanotti e prodotta dal musicista tedesco Mousse T che porterà al Festival. Nel video qui in alto potete vedere in anteprima le immagini di backstage con in sottofondo la hit dell'estate "L'Allegria"

Brano regitrato a Bologna

Proprio in questi giorni il brano è stato registrato per Sony-Epic alla Fonoprint di Bologna, dove tra i tre è nata una straordinaria complicità artistica. Morandi e Mousse T hanno lavorato agli ultimi dettagli con Jovanotti che, impossibilitato ad essere presente perché in quarantena, si è collegato da casa e ha seguito tutte le fasi della registrazione. Potete vedere le immagini della sessione nel video in alto, che Sky TG24 vi mostra in anteprima esclusiva, che ha in sottofondo L'Allegria, la hit confezionata da Morandi e Jovanotti in estate. Mousse T sarà al fianco di Morandi anche all’Ariston, dove ha confermato che sarà anche il “suo” Direttore d’orchestra.