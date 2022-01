Sanremo 2022, Massimo Ranieri con Lettera di là dal mare: il testo

Il brano, scritto da Fabio Ilacqua, segna il ritorno dell'artista partenopeo dalla voce vibrante sul palco dell'Ariston dopo venticinque anni Condividi

C'è grande attesa per il ritorno di Massimo Ranieri al Festival di Sanremo, manifestazione che lo ha visto tra i concorrenti già sei volte, senza contare i momenti in cui è apparso come ospite d'eccezione - l'ultima, nel 2020 al fianco di Tiziano Ferro per un momento live indimenticabile.

approfondimento Festival di Sanremo 2022, tutto quello che c'è da sapere Ranieri, il trionfatore dell'edizione 1988 col classico “Perdere l'amore”, gareggerà con l'inedito “Lettera di là dal mare”, un brano toccante che certamente è stato scritto per esaltare le doti canore dell'interprete partenopeo.



Il significato del brano: il viaggio della speranza approfondimento Sanremo 2022, le nostre pagelle dopo i preascolti delle canzoni Possiamo quasi immaginare come sarà la performance di Massimo Ranieri quando si esibirà con “Lettera di là dal mare”, brano di cui è stato reso noto il testo. La canzone, composta da Fabio Ilacqua, è carica di emozioni e ripropone un tema caro all'artista: il viaggio da Napoli a New York, un pellegrinaggio necessario ma difficile, commovente e pieno di paure.

Il mare è ancora una volta il grande tema della musica di Ranieri, voce di una città e di una generazione che ha dovuto lasciare la propria terra per avere fortuna, un motivo che caratterizza anche la biografia dell'artista. Ma nella canzone la malinconia cede il passo alla speranza dell'approdo in una terra di opportunità, risarcimento di un'esperienza le cui ferite possono farsi sentire per tutta la vita.