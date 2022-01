Sanremo 2022, Ana Mena con Duecentomila ore: il testo

Ana Mena è pronta a calcare il palco del Festival di Sanremo 2022 , condotto per l’ultima volta da Amadeus. La giovane cantante spagnola porterà il suo ritmo latino sul palco dell’Ariston, cantando Duecentomila ore . Un brano che promette di far ballare i più giovani, diffondendosi tra radio e web dopo la presentazione durante la celebre kermesse.

Prosegue, proficua, la collaborazione con Rocco Hunt, che ha firmato per l’amica il testo della canzone, dopo il loro duetto in due hit estive negli ultimi anni. Un brano tutto da ballare, caratterizzato da sonorità latine, nel pieno stile Ana Mena: “Quando la notte arriva. M’ama non m’ama un fiore. America Latina, un Cuba libre amore. Quando la notte arriva, duecentomila ore”.