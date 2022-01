Sanremo 2022, Tananai con Sesso occasionale: il testo

approfondimento

Festival di Sanremo 2022, tutto quello che c'è da sapere

Si metterà alla prova con la principale kermesse musicale italiana con il brano inedito Sesso occasionale. Una canzone che parla a un pubblico giovane, raccontando dei tentativi di liberarsi da un’accusa di tradimento: “Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno. Baby ritorna da me e metti via quella pistola. Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta”.