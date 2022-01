Sanremo 2022, Emma con Ogni volta è così: il testo

Quello tra Emma Marrone e Francesca Michielin è un sodalizio che certamente renderà felici i numerosi fan delle due apprezzate cantanti che per Sanremo hanno intenzione di offrire uno spettacolo memorabile. Dopo l'annuncio della loro collaborazione, le due cantanti hanno raccontato la genesi dell'iniziativa: è stata Francesca Michielin a proporsi ad Emma come direttrice d'orchestra del suo brano che, aggiunge, emozionerà il pubblico. Ma la concorrente della scorsa edizione di Sanremo, in gara con Fedez col brano “Chiamami per nome”, non rinuncerà al microfono e canterà nella serata delle cover come spalla di Emma per una l’interpretazione di “Baby One More Time” , una delle canzoni più rappresentative della carriera della popstar Britney Spears. Inutile dire che i fan si sono scatenati all'idea che le due beniamine saranno insieme per tutta la settimana e il dibattito sui social è già avviato. Il duo, molto forte sulla carta, non deluderà le aspettative.

Il testo di “Ogni volta è così”

Emma torna a Sanremo con un brano potente e intenso che descrive un momento di una storia d'amore non priva di problematicità in cui si sceglie di abbandonarsi con fiducia all'altro. Con questo pezzo, Emma torna ad esibirsi concorrendo nella categoria dei Big dopo essere stata in gara in passato altre due volte, senza contare i passaggi all'Ariston in veste di ospite.



Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”