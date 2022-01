Sanremo 2022, Giusy Ferreri con Miele: il testo

Il brano “Miele” è stato definito dalla stessa cantante come un titolo dal sapore spiccatamente nostalgico e retrò, con una certa dose di romanticismo. Parla “dei ricordi che ritornano per le strade di una città o in una musica affidata al vento”. Per Giusy Ferreri , la nostalgia è una lama dolceamara, simbolo di un amore che è stato grande e che non ci lascia mai. “Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore”.

Ferreri sarà accompagnata sul palco di Sanremo dall’Orchestra del Maestro Melozzi. La voglia è quella di fare bene e divertirsi, sperando di migliorare i posizionamenti dei Festival precedenti dove Ferreri non è stata del tutto fortunata. Al debutto nel 2011 con “Il mare immenso” si classificò solo decima. Nel 2014 con “Ti porto a cena con me, strappò il biglietto per la nona posizione, mentre nel 2017 con “Fa talemente male” venne eliminata in semifinale. Nella serata di venerdì 4 febbraio dedicata al mondo delle cover, Ferreri si esibirà in “ Io vivrò senza te ” di Lucio Battisti con Andy dei Bluvertigo .

Il testo di “Miele”

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ahhh

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me