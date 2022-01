4/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @giusyferreriofficial

Ecco come la cantante ha raccontato “Miele”, la canzone che presenterà a Sanremo 2022, scritta da Davide Petrella e prodotta da Federica Abbate con Takagi e Ketra: “Parla dei ricordi che ritornano per le strade di una città o in una musica affidata al vento”. “Miele” è il racconto di una nostalgia che per Ferreri è una lama dolceamara, simbolo di un amore che è stato grande e che non ci lascia mai. “Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore”.

L’account Instagram ufficiale di Giusy Ferreri