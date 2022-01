Giusy Ferreri svela la data di uscita del nuovo album Cortometraggi

Giusy Ferreri, il nuovo album

“Durante i miei live amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude la narrazione di tanti piccoli film. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. E io non vedo l’ora di intraprendere questo viaggio con voi” ha spiegato l'artista, condividendo anche la copertina del disco. Per Giusy Ferreri si tratta dell’ottavo disco pubblicato dal 2008 ad oggi, il quinto di soli inediti. L’ultimo album di inediti pubblicato dalla cantautrice è Girotondo del 2017. “Il disco era pronto da parecchio, ma c'è stata la pandemia, lo stop di tutto e allora ho voluto attendere tempi migliori anche per poterlo presentare live. È passato un anno, ne sono passati due... ora, anche se la situazione non è quella che speravamo, ho deciso di rimetterci un po’ le mani, guardando più al futuro che alla solitudine, e di pubblicarlo perché ho voglia di far sentire cose nuove” ha spiegato, come riportato dal Giornale di Sicilia. Il titolo dell'album “rende omaggio al cinema, che amo molto. Federico Fellini, in particolare, al quale è dedicato un brano, Marco Ferreri che ha il mio stesso cognome e mi ha sempre incuriosito, e il mondo fantasy di Tim Burton”.