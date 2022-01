Sanremo 2022, Aka 7even con Perfetta così: il testo

A meno di un anno dalla finale di “Amici”, vetrina televisiva dove si è messo in evidenza con il lancio di inediti di successo, Aka 7even, tra i Big di Sanremo 2022 , alza decisamente la posta in gioco presentando il suo talento ad un pubblico ancora più vasto. I fan dell'artista di Vico Equense si sono già scatenati sui social a sostegno del beniamino che con “Perfetta così” promette di dare una scossa all'Ariston col sound di chitarra elettrica e batteria . L'obiettivo è quello di far rivivere all'interno della storica kermesse ligure un po' dell'energia che il cantante ha portato nelle classifiche della scorsa stagione dove è stato protagonista con numerosi successi - tra cui “Loca” - che lo hanno condotto ad aggiudicarsi ben sei dischi di platino accompagnati dalla vittoria agli ultimi MTV VMA's nella categoria Best Italian Act .

Il testo di "Perfetta così"

Il brano, di cui Aka 7even è anche uno degli autori (figura col suo vero nome che è Luca Marzano), descrive un dialogo tra un uomo con la donna che ama: lui rassicura lei, meravigliosa, coi suoi pregi e i suoi difetti. La canzone è un invito per tutte le donne ad abbandonare le insicurezze e ad amarsi come sono.



Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella così

Sei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardi

Non è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così